Concurso permite que torcedores desenhem nova chuteira de Messi

BARCELONA - Uma campanha lançada pelo atacante Lionel Messi dará oportunidade aos torcedores de desenharem a chuteira que será utilizada pelo jogador no duelo entre Barcelona e Atlético de Madrid, válido pelo Campeonato Espanhol e marcado para o dia 16 de dezembro, no Camp Nou.

A campanha começa nesta quinta-feira e todos aqueles que desejem participar, devem acessar o site Miadidas e customizar as chuteiras F50, que são utilizadas por Messi e que mudarão de aspecto em um mês e meio.

Todos os desenhos dos torcedores poderão ser compartilhados em diversas redes sociais, e será o próprio jogador argentino que elegerá o modelo vencedor.

"O jogador de futebol se expressa no campo através de seus pés, por isso que se sentir único e especial com as chuteiras é fundamental para ter confiança. Quero ver todos os desenhos que meus seguidores vão fazer e poder jogar com as chuteiras ganhadoras", disse Messi, que anunciou a campanha através de sua página oficial no Facebook, que tem 38 milhões de seguidores.