Condenado à prisão, presidente do Sevilla renuncia O presidente do Sevilla, José María del Nido, renunciou nesta segunda-feira ao cargo, menos de uma semana depois de ter sido condenado a sete anos de prisão. Considerado culpado pelos crimes de peculato e corrupção, o dirigente será substituído interinamente pelo vice José Castro até que a junta de acionistas do clube se reúna no dia 17 de dezembro.