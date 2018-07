Condição física escala Corinthians contra Mogi Mirim

Tite vai avaliar nesta sexta-feira a condição física dos jogadores do Corinthians para definir o time que levará a campo domingo, contra o Mogi Mirim, no Itaquerão, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Após usar grande parte dos titulares na vitória por 2 a 0 sobre o Linense, quarta-feira, é possível que o treinador volte a escalar os reservas. A ideia de Tite é ter todos os jogadores 100% fisicamente no dia 4, quando o Corinthians enfrenta o San Lorenzo, em Buenos Aires, pela Libertadores.

Guerrero, que terá de cumprir suspensão contra San Lorenzo, deve retornar à equipe. Assim como Jadson, que não atuou contra o Linense porque estava negociando a sua saída do clube – no final, o meia acabou recusando a proposta do Jiangsu Sainty, da China.

Com uma inflamação no joelho direito, Emerson não atuou em Lins nem participou do treino de quinta-feira. O atacante deve ser preservado também contra o Mogi Mirim para poder estar em campo contra o San Lorenzo. O Corinthians lidera o Grupo B do Estadual com 13 pontos e não teve ter grandes dificuldades para se classificar para a próxima fase.

A partida no estádio Nuevo Gasómetro será disputada com portões fechados, sem a presença da torcida, por causa de punição imposta pela Conmebol. Corinthians e San Lorenzo têm três pontos no Grupo 2 da Libertadores.