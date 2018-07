Condição física vai definir escalação do Flu em clássico A viagem ao Chile, a difícil vitória sobre o Huachipato, na noite de quarta-feira, o retorno ao Brasil na madrugada e o pouco tempo para descanso e treinamento vai pesar na decisão do técnico Abel Braga de quem escalar para o clássico de sábado com o Vasco, às 18h30, no Engenhão. O rival tem a vantagem do empate para avançar à final da Taça Guanabara.