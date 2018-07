Condições gerais da Arena Pernambuco ainda não agradam ao público

SÃO PAULO - Se o jogo entre Itália e Japão encheu os olhos do torcedor que foi à Arena Pernambuco, as condições do novo estádio e de acesso a ele ainda deixam a desejar. É o que revela a nova pesquisa feita pelo Estado através de questionário via internet - o levantamento não tem valor científico.

Em relação à pesquisa realizada após o primeiro jogo, a Arena Pernambuco apresentou evolução em alguns aspectos. Apontadas como ruins ou péssimas por 77% dos entrevistados no domingo, as condições de entrada no estádio melhoraram para o segundo jogo. Ainda assim, ficaram longe da aprovação da maioria: apenas 34% consideram ótimas ou boas, contra 57% que avaliaram negativamente. Outros 9% consideraram esse aspecto de forma regular.

Item com pior avaliação no domingo, o transporte para chegar à arena foi avalido de maneira ainda mais insatisfatória nesta quarta-feira. De acordo com a pesquisa, 67% desaprovam as condições de transporte para a Arena Pernambuco. Desses, 62% consideraram péssimas.

Dentro do estádio, o funcionamento das lanchonetes apresentou evolução. Trinta por cento avaliou positivamente o serviço, contra 21% no primeiro jogo. Ainda assim, 56% consideram que o serviço está aquém do esperado.

No que se refere às condições de acessibilidade dentro da arena, 43% consideraram boas ou ótimas, contra 39% de desaprovação. Já o respeito aos lugares marcados foi apontado como satisfatório por metade das pessoas que respondeu ao questionário.

Curiosamente, o item mais bem avaliado no levantamento diz respeito a algo que não é usufruído diretamente pelo público: o gramado. No total, 65% aprovaram as condições do campo de jogo, mesmo que ele tenha sido castigado pelas chuvas que caíram na capital pernambucana nos últimos dias.