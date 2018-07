Confederação Africana declara apoio a Blatter em eleição

No entanto, Bin Hammam espera obter apoio dentro de uma região com 53 associações para a eleição que está marcada para acontecer no dia 1º de junho em Zurique. O dirigente visitou a África duas vezes no mês passado e ganhou simpatia quando a candidatura do Catar pela sede da Copa do Mundo de 2022 patrocinou a assembleia geral da Confederação Africana em 2010.

Blatter, que busca um quarto mandato de quatro anos e ocupa o cargo máximo da entidade desde 1998, já havia recebido o apoio dos comitês executivos da Europa, América do Sul e Oceania para a eleição. Assim, ele é o grande favorito para vencer a eleição presidencial da Fifa.

A Fifa conta com 208 membros filiados à ela que irão votar na eleição. O vencedor do pleito precisará receber dois terços dos votos válidos no primeiro turno da votação ou maioria simples no segundo turno.