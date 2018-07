Confederação Africana estuda punições após violência na semifinal

Autoridades da Confederação Africana de Futebol (CAF) devem decidir, nesta sexta-feira, quais ações adotar após mais uma noite que envergonhou o esporte no continente durante um jogo da Copa Africana de Nações na Guiné Equatorial.

Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas quando a violência interrompeu bruscamente a semifinal entre o país-sede e Gana, em Malabo, na quinta-feira, resultando em cenas de caos nas redondezas do estádio de um país que tem pouca experiência com distúrbios populares.

Gana venceu a partida por 3 x 0 e disputará a final com a Costa do Marfim, e a Guiné Equatorial deve disputar o terceiro lugar com a República Democrática do Congo, no sábado. Mas é possível que a CAF ordene que a decisão aconteça com portas fechadas, disseram autoridades nesta sexta-feira.

O comitê organizador da competição está reunido em Malabo para decidir como reagir. O porta-voz da CAF, Junior Binyam, afirmou que nenhum comunicado sobre o incidente seria emitido antes da reunião. Torcedores locais frustrados com a derrota no Nuevo Estadio de Malabo agrediram o time adversário, seus torcedores e dirigentes com objetos variados, até serem expulsos do estádio pela tropa de choque.