Confederação Africana libera jogos na Libéria após país se livrar do Ebola

Isso significa que a Libéria poderá jogar em casa durante as eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2017, que começa no mês que vem, e nas eliminatórias da Copa do Mundo, que também deve ter seus primeiros jogos ainda este ano.

Em um comunicado divulgado o último dia 9, a agência de saúde da Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que a Libéria passou 42 dias sem novos casos - o dobro do período máximo de incubação do vírus - desde o enterro do último paciente confirmado da doença.

A doença continua a se espalhar na Guiné e Serra Leoa, embora a um ritmo mais lento do que no pico do surto, que matou mais de 11 mil pessoas, incluindo casos confirmados do vírus e suspeitas da doença, nos três países, de acordo com estatísticas da OMS.