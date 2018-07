Confederação Asiática remarca eleição ao conselho da Fifa para fevereiro de 2017

A Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês) confirmou neste sábado que a eleição para os três delegados do conselho da Fifa acontecerá em uma reunião marcada para o dia 28 de fevereiro de 2017, em Kuala Lumpur, capital da Malásia.

A definição era para ter sido anunciada no mês passado em encontro na Índia, mas foi cancelada. Na ocasião, os membros da confederação optaram por protestar contra a decisão da Fifa, que impediu Saoud Al-Mohannadi, do Catar, a concorrer a uma vaga no conselho da entidade.

O dirigente foi vetado por não ter colaborado com uma investigação do Conselho de Ética - a Fifa não chegou a especificar qual era a investigação. As três novas vagas para o conselho garantem um mandato até 2019.