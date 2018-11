Confederação da Oceania anuncia apoio total à reeleição de Infantino na Fifa

O Comitê Executivo da Confederação de Futebol da Oceania (OFC, na sigla em inglês), formado por 11 membros, anunciou apoio total à reeleição do suíço Gianni Infantino à presidência da Fifa no próximo ano. O anúncio foi feito em Auckland, na Nova Zelândia, durante um workshop que teve a presença da senegalesa Fatma Samoura, secretária-geral da principal entidade do futebol.

Infantino, que está na presidência da Fifa desde fevereiro de 2016, busca reeleger-se para cumprir um período completo de quatro anos. A votação das 211 confederações que integram a entidade máxima do futebol está prevista para 5 de junho, em Paris.

O dirigente suíço foi eleito pela primeira vez para completar a gestão do compatriota Joseph Blatter, suspenso pelo Comitê de Ética da Fifa, acusado de casos de corrupção.

Por enquanto não há um candidato de oposição a Infantino. A data limite para que sejam apresentadas candidaturas é 5 de fevereiro.