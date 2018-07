Confederação define Emirados Árabes como sede da Copa da Ásia de 2019 Os Emirados Árabes Unidos vão sediar a próxima edição da Copa da Ásia, que será realizada em 2019. Nesta segunda-feira, a Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês) anunciou a escolha do país-sede, definida em encontro do seu comitê executivo, realizado em Manama, no Bahrein.