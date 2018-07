Conferência da Fifa exalta organização da Copa do Mundo no País

A Fifa concluiu nesta sexta-feira, no Panamá, a primeira conferência dedicada à recente Copa do Mundo. O encontro, que analisou a competição disputada no Brasil, reuniu representantes de 45 federações membros da Concacaf e da Conmebol. A avaliação técnica do torneio disputado por 32 seleções em 31 dias foi positiva, assim como a organização.

"Nós vimos uma evolução tática em relação à Copa 2010. Diferentes propostas foram oferecidas, as equipes arriscaram muito e foram capazes de reagir a situações diferentes no jogo. Já participei de oito Mundiais como espectador. E a organização do Brasil 2014 foi simplesmente excelente ", disse Jorge Luis Pinto, ex-técnico da Costa Rica.

Segundo Miguel Herrera, técnico do México, as altas temperaturas em algumas cidades-sede, uma das preocupações da comissão técnica mexicana, acabou superado durante as partidas. "O calor predominante no Brasil tinha levantado algumas preocupações, mas finalmente vi jogos muito intensos entre as equipes que o dia era para conseguir a vitória", ressaltou.

A tecnologia usada na linha do gol também recebeu elogios. O sistema foi usado com acerto no confronto entre França e Honduras, além de Costa Rica x Itália. Nesse contexto, as atuações dos árbitros foram exaltadas, pois eles ajudaram nas situações difíceis. Por fim, os aspectos médicos foram abordados durante os dois dias da conferência.

A série de palestras dedicado à Copa do Mundo de 2014, organizado pela Fifa em conjunto com seus confederações, terá continuidade. A segunda etapa será em St. Petersburgo, com as federações filiadas à Uefa, nos dias 16 e 17 de setembro. Os africanos se reunirão no Egito entre 30 de setembro e 1.º de outubro. A última reunião será em Kuala Lumpur, com representantes da Ásia e da Oceania - o encontro ocorrerá nos últimos dias de outubro.