Confiança marca arrancada final do São Paulo na temporada

O São Paulo embarcou na madrugada desta terça-feira para a Colômbia e enfrentará mais dez horas de voo antes de enfrentar o Nacional de Medellín, mas nem mesmo a distância parece atrapalhar o grupo, extremamente motivado na reta final de temporada. E é justamente o astral elevado que faz o elenco acreditar em um fim de ano vencedor.

Muricy Ramalho não se cansa de apontar o ambiente como um dos fatores determinantes para o sucesso do time após um 2013 que passou perto de terminar na Série B. "Estamos num bom momento. O que me preocupa é o lado físico, mas estamos indo na confiança, ganhando os jogos", pondera.

Além de administrar a condição física dos jogadores, o treinador tem conseguido também utilizar o elenco sem que os atletas fiquem melindrados ou frustrados com eventuais substituições: Luis Fabiano demorou para voltar a ter chances agora é titular; Kaká não reclama quando é substituído, entre outros casos ajudam a ilustrar o envolvimento coletivo.

"É um time extraordinário, com grandes jogadores e que todo mundo se doa ao máximo. Independentemente do que fizeram no passado, como é o caso do Kaká, que corre para todo lado o tempo inteiro, comemora Michel Bastos.

O bom momento é refletido nos números. Das últimas nove partidas, o Tricolor perdeu apenas para o Emelec no jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, quando ficou visivelmente extenuado em campo.

O possível adeus de Rogério Ceni e a despedida de Kaká, que em janeiro se apresenta ao Orlando City, também ajudam a contagiar o grupo, que espera coroar 2014 com o título na competição continental. Confiança para o confronto de amanhã certamente não faltará.