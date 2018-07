Confiança se livra do rebaixamento e complica o Fortaleza na Série C

O que parecia fácil acabou se complicando. Cotado como um dos times na segunda fase do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, o Fortaleza-CE se complicou nesta reta final da fase de classificação. Neste domingo perdeu para o Confiança-SE por 2 a 0, no estádio Batistão, em Aracaju, pela 17.ª rodada, e vai depender da última partida para buscar a vaga.

O Fortaleza completou cinco jogos sem vencer, com três empates e duas derrotas, e permanece na terceira posição com 24 pontos, atrás dos classificados CSA-AL (28) e Sampaio Corrêa-MA (32). Na última rodada, vai ter que derrubar este jejum em casa diante do Moto Club-MA, com 20 pontos em oitavo e brigando para não cair. Se vencer, o time cearense não dependerá de outros resultados.

O Confiança, após três vitórias seguidas, atingiu os 22 pontos e não corre mais risco de ser rebaixado porque o Botafogo-PB tem 18, em penúltimo, e o ASA-AL já está rebaixado com 13. Além disso, o time sergipano ainda vai brigar por uma vaga. Tem a mesma pontuação do Remo-PA, quarto colocado pelo saldo de gols: -1 a -3.

O Cuiabá-MT, com 22 pontos, é sexto e também está na briga. Até o Salgueiro-PE também porque tem 21, em sétimo, e nesta segunda-feira enfrenta o CSA, em Maceió, a partir das 19 horas.

EMPATE RUIM

Pelo Grupo B, em Bragança Paulista (SP), no estádio Nabi Abi Chedid, Bragantino-SP e Joinville-SC empataram por 1 a 1. O resultado foi ruim para ambos. Para o time paulista que continua na zona de rebaixamento, com 18 pontos, em nono lugar. Agora não depende só dele na última rodada, quando enfrenta fora o classificado Tupi-MG, enquanto que o Macaé-RJ, também com 18, em oitavo, recebe o Tombense-MG, com 25 em terceiro, ainda na briga por uma vaga.

O Joinville se complicou no objetivo de se classificar. Tem 22 pontos, em sétimo lugar, e na última rodada é favorito diante do rebaixado Mogi Mirim-SP em casa. Mas dependerá ainda de tropeços de outros concorrentes diretos, em uma combinação de resultados muito difícil.

Nesta segunda-feira, a partir das 21 horas, o Volta Redonda-RJ, quarto colocado com 22 pontos, recebe o Tupi, com 27, já classificado ao lado do líder São Bento-SP, que tem 28.

Confira a 17.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sexta-feira

Botafogo-PB 0 x 0 ASA-AL

Sábado

Tombense-MG 2 x 1 Botafogo-SP

Mogi Mirim-SP 3 x 0 Macaé-RJ

Remo-PA 1 x 2 Sampaio Corrêa-MA

Moto Club-MA 1 x 0 Cuiabá-MT

Domingo

Bragantino-SP 1 x 1 Joinville-SC

Confiança-SE 2 x 0 Fortaleza-CE

Segunda-feira

19 horas

CSA-AL x Salgueiro-PE

21 horas

Volta Redonda-RJ x Tupi-MG