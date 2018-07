Confiança-SE vence em casa e se classifica na Série D

Com este resultado, o Confiança chegou aos 17 pontos e se isolou na liderança do Grupo A4. O Vitória da Conquista, por sua vez, é o quarto colocado, com dois pontos, e está eliminado. A outra vaga será disputada entre Porto-PE e Globo-RN, que somam 14 e 10 pontos, respectivamente.

No próximo domingo, às 16 horas, o Confiança volta a campo para enfrentar o Porto, em Caruaru (PE). Enquanto isso, o Vitória da Conquista joga contra Globo, em Vitória da Conquista (BA). Nesta rodada, quem folga é o Ipatinga-MG, outro já eliminado.