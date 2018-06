Confiança-SE vence o Remo e assume a liderança do Grupo A da Série C

O Confiança-SE assumiu a liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C ao vencer o Remo por 3 a 0, neste domingo, no Mangueirão, em Belém, pela sexta rodada. O time sergipano chegou aos 13 pontos, um a mais do que o Atlético Acreano, que perdeu para o Globo-RN por 2 a 1. No Grupo B, o Botafogo-SP assumiu a segunda posição, com 12 pontos, ao vencer o lanterna Joinville por 3 a 0.

Pelo Grupo A, o Confiança ultrapassou o Atlético-AC, com o G4, a zona de classificação à próxima fase, ainda tendo o Botafogo-PB, com dez, e o Juazeirense com nove. O Remo permanece com sete pontos, em oitavo.

O Globo-RN freou o Atlético Acreano ao vencer por 2 a 1 em Ceará-Mirim. O time potiguar não vencia há quatro jogos, mas agora tem sete pontos, em sétimo, fora da zona de rebaixamento. Está na frente de Náutico (4) e Salgueiro (5).

O Botafogo-SP confirmou o seu favoritismo ao vencer o Joinville, em jogo realizado no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, se mantendo invicto, com 12 pontos e só atrás do Cuiabá, com 13, no Grupo B.

Bragantino e Operário-PR, com 10 pontos cada, completam o G4, enquanto o Joinville, que estreou o técnico Márcio Fernandes, segue na lanterna, com apenas três pontos.

Em Erechim (RS), o Ypiranga, com sete pontos e em oitavo, empatou sem gols com o Tombense, com oito e em sétimo lugar. O Tupi continua sendo o vice-lanterna, com quatro pontos, após perder, em casa, por 1 a 0, para o Luverdense, com nove, em quinto lugar.

Confira os jogos da sexta rodada da Série C:

Sábado

Volta Redonda 2 x 1 Bragantino

Cuiabá 4 x 0 Operário-PR

Santa Cruz 2 x 3 Botafogo-PB

Juazeirense 2 x 0 Náutico

Salgueiro 3 x 0 ABC

Domingo

Ypiranga-RS 0 x 0 Tombense

Tupi 0 x 1 Luverdense

Botafogo-SP 3 x 0 Joinville

Globo-RN 2 x 1 Atlético-AC

Remo 0 x 3 Confiança-SE