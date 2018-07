Confiança segura o líder CSA na abertura da 6ª rodada da Série C do Brasileiro

Em jogo único nesta sexta-feira à noite que abriu a sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o CSA recebeu o Confiança no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), e, apesar da pressão imposta ao visitante, ficou apenas no empate por 1 a 1, resultado que deixa ameaçada a liderança do Grupo A.

Com 11 pontos, o CSA ainda é o líder, mas tem apenas um ponto a mais do que o Fortaleza, que só entra em campo no domingo contra o Sampaio Corrêa, em casa, no estádio Presidente Vargas. O Confiança chegou ao quarto jogo seguido sem vitória e ocupa a sexta colocação, com oito pontos.

O time visitante saiu na frente aos 21 minutos do primeiro tempo com um belo gol de Álvaro. O atacante driblou dois zagueiros e bateu no canto em que estava o goleiro Mota, que não conseguiu segurar. No último lance da primeira etapa, Michel, de peixinho, empatou a partida.

O Grupo A, que conta com equipes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, tem mais uma partida no sábado, duas no domingo, e só termina na segunda-feira, com o confronto entre Botafogo-PB e Remo, no Almeidão, em João Pessoa (PB).