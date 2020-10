Confiança vence com três gols de Renan Gorne e afunda Oeste na lanterna da Série B

O Confiança não teve dificuldades para bater o Oeste por 3 a 1 na Arena Batistão, neste sábado, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Renan Gorne foi o nome do jogo e marcou os três gols do time da casa.

Com o resultado, o Confiança chega a 22 pontos e ocupa a nona colocação, ainda distante do G-4, mas sem riscos de rebaixamento. O Oeste, por sua vez, com apenas sete pontos em 16 jogos, tem a pior campanha da Série B e está isolado na lanterna. O time não vence desde a nona rodada, quando bateu o CSA por 2 a 1 e conquistou a sua única vitória na competição.

O Confiança começou mais ligado e já abriu boa vantagem nos primeiros instantes. Aos dois minutos, Renan Gorne aproveitou erro na saída de bola, se antecipou à defesa, que tentou um recuo de cabeça, e abriu o placar. Dez minutos mais tarde, o mesmo Renan Gorne aproveitou cobrança de escanteio e subiu para cabecear para o fundo do gol e marcar o segundo do time casa.

O Oeste ainda descontou na primeira etapa, aos 17 minutos. Caio Vinícius fez boa tabela com Mazinho na entrada da área e recebeu sozinho contra o gol vazio. Mas Renan Gorne estava em tarde inspirada. Aos 35, Guilherme Castilho cruzou da esquerda e o camisa 9 se antecipou à marcação e tocou para o gol.

No intervalo, a energia elétrica na Arena Batistão caiu e o segundo tempo demorou cerca de dez minutos a mais para começar. Com a eletricidade restabelecida e os refletores ligados, o ritmo do jogo caiu e o placar seguiu intacto até o final.

Com a boa vantagem construída no primeiro tempo, o Confiança apenas administrou o resultado e trabalhou a bola com paciência. O Oeste até tentou reagir, mas faltava criatividade no meio de campo para deixar os atacantes em condições de finalizar.

O Oeste volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Náutico na Arena Barueri pela 17ª rodada da Série B. Na quarta-feira, o Confiança joga contra o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA:

CONFIANÇA 3 x 1 OESTE

CONFIANÇA - Rafael Santos; Caíque Sá, Luan, Matheus Mancini e Djalma Silva; Madison (Everton), Guilherme Castilho (Danilo Pires), Rafael Vila (Jeferson Lima) e Ítalo; Reis (André Moritz) e Renan Gorne (Ari Moura). Técnico: Daniel Paulista.

OESTE - Luiz; Éder Sciola (Matheus Rocha), Renan Fonseca, Caetano e Rael; Caio Vinícius, Lídio, Marlon (Kauã) e Mazinho (Fabrício Oya); Welliton (Madson) e Bruno Lopes (De Paula). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Rafael Gorne, aos 2, 12 e 35, e Caio Vinícius, aos 17 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

CARTÕES AMARELOS - Luan (Confiança); Lídio (Oeste).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Arena Batistão, em Aracaju (SE).