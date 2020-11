Confiança vence em casa e deixa o Botafogo-SP na vice-lanterna da Série B

Com gol de Ari Moura, aos 39 minutos do segundo tempo, o Confiança derrotou o Botafogo-SP por 1 a 0, na noite desta terça-feira, na Arena Batistão, pela 21.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo fraco tecnicamente e com poucas chances perigosas.

O resultado coloca o Confiança na oitava posição, com 29 pontos, contra 34 do Juventude, quarto colocado, fechando o G4. O Botafogo-SP, por outro lado, segue na vice-lanterna, com 18. Primeira fora da degola, o Vitória tem 21.

A etapa inicial foi de um time só. Apesar de algumas dificuldades técnicas e de criatividade, o Confiança foi superior ao Botafogo, que sequer ameaçou. O time sergipano, no entanto, não conseguiu ser tão efetivo e teve apenas lampejos de bons momentos.

Em um deles, Reis achou Rafael Vila dentro da área. O meia mandou para fora. No lance seguinte, o mesmo Reis achou Renan Gorne, que exigiu grande defesa de Darley. O jogo chegou a cair de produção, mas o clima estava quente dentro de campo, com muitas discussões. No fim, o Confiança voltou a pressionar. Na cobrança de escanteio de Guilherme Castilho, Darley apareceu para salvar. O goleiro se esticou todo para salvar o que seria um gol olímpico.

O segundo tempo continuou sem fortes emoções. O Confiança estava um pouco mais ligado e voltou ameaçar na bola parada com Guilherme Castilho. Em nova tentativa de gol olímpico, Darley foi buscar. E o Botafogo-SP enfim chegou pela primeira vez. Wellington Tanque recebeu na entrada da área e exigiu grande defesa de Rafael Santos.

E foi dos pés de Guilherme Castilho, que o Confiança chegou ao gol. Em mais uma cobrança de escanteio venenosa, o meia colocou a bola na cabeça de Ari Moura, que desviou para o fundo das redes. Em vantagem, o time sergipano recuou e administrou o resultado para sair com mais três pontos.

Na próxima rodada, o Confiança enfrenta o Avaí em 20 de novembro (sexta-feira), às 16h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). No mesmo dia, o Botafogo-SP visita o Guarani, às 19h15, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA 1 X 0 BOTAFOGO

CONFIANÇA - Rafael Santos; Thiago Ennes (Caíque Sá), Nirley, Léo Griggio (Vinícius Santana) e Djalma Silva; Madison, Rafael Vila (Bruno Paraíba), Guilherme Castilho e Ítalo (Iago); Reis e Renan Gorne (Ari Moura). Técnico: Daniel Paulista.

BOTAFOGO-SP - Darley; Valdemir, Walisson Maia, Jordan e Martinelli (Luketa); Edson Júnior (Jonata Machado), Elicarlos (João Victor) e Bady (Matheus Anjos); Ronald, Judivan (Wellington Tanque) e Guilherme Romão. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOL - Ari Moura, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Adriano Barros Carneiro (CE).

CARTÕES AMARELOS - Madison e Rafael Vila (Confiança); Jordan e Valdemir (Botafogo-SP).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Estádio Batistão, em Aracaju (SE).