Confiança vence o Cuiabá na Arena Pantanal e se mantém 100% na Série C

O Confiança foi o destaque neste domingo no encerramento da segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo atuando na Arena Pantanal, bateu o Cuiabá por 2 a 1 e se manteve com 100% de aproveitamento dentro do Grupo A, formado por clubes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Agora o Confiança, com seis pontos, está ao lado CSA, que leva vantagem no saldo de gols: 5 a 2. O Cuiabá continua com um ponto, em oitavo. O Salgueiro, em casa, fez 2 a 0 sobre o Moto Club e somou seus três primeiros pontos, ficando em terceiro lugar. O Remo fecha a zona de classificação, também com três pontos.

Pelo Grupo B, com clubes do Sul e Sudeste, o Joinville obteve sua primeira vitória em cima do Volta Redonda, também por 2 a 0, em outro duelo deste domingo. Esta chave não tem mais nenhum clube com 100% de aproveitamento, provando ser mais equilibrado. Quatro clubes têm os mesmos quatro pontos e ocupam a zona de classificação: Ypiranga, Botafogo-SP, Joinville e São Bento.

A terceira rodada vai ser disputada no próximo final de semana. Nesta fase os clubes se enfrentam dentro do mesmo grupo em dois turnos, com os quatro melhores indo para a segunda fase. Os dois últimos colocados de cada grupo vão ser rebaixados para a Série D.

Confira os resultados da segunda rodada da Série C:

Sexta-feira

Fortaleza-Ce 1 x 0 Botafogo-PB

Sábado

Macaé-RJ 1 x 0 Bragantino-SP

Sampaio Corrêa-MA 0 x 2 CSA-AL

Tupi-MG 0 x 2 Ypiranga-RS

ASA-AL 1 x 0 Remo-PA

São Bento-SP 2 x 1 Tombense-MG

Botafogo-SP 2 x 0 Mogi Mirim-SP

Domingo

Salgueiro-PE 2 x 0 Moto Club-MA

Joinville-SC 2 x 0 Volta Redonda-RJ

Cuiabá-MT 1 x 2 Confiança-SE