Confiança x Náutico: transmissão e horário do jogo pela Série C

Confiança e Náutico se enfrentam neste sábado, às 17h15 (horário de Brasília), no estádio Batistão, em Aracaju (SE), pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR AO VIVO CONFIANÇA X NÁUTICO?

O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal online DAZN.

O confronto marcará o duelo entre dois times que estão separados por apenas dois pontos da tabela do Grupo A da competição. O time sergipano ocupa o sétimo lugar da chave, com quatro pontos, e tenta aproveitar o fator casa para vencer e ultrapassar a equipe pernambucana, terceira colocada, com seis.

O Confiança, mandante da partida, empatou por 0 a 0 com o Imperatriz, no último sábado, no Maracanã, pela quarta rodada da Série C. No mesmo dia, o Náutico derrotou o Treze por 1 a 0, na Paraíba, em resultado que o fez fechar a jornada anterior do torneio atrás apenas do Ferroviário-CE e do Sampaio Corrêa, respectivos líder e vice-líder, com dez e oito pontos.

Na partida deste domingo, o Confiança buscará a sua segunda vitória no torneio nacional, no qual acumula uma vitória, um empate e duas derrotas. Já o Náutico contabiliza dois triunfos e foi superado em outros dois duelos que disputou. Com os mesmos seis pontos do time de Recife, o Botafogo-PB é o quarto colocado do Grupo A da Série C por possuir uma vitória a menos do que o clube de Pernambuco neste seu início de campanha.