Confiança x Vitória: como assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Nordeste

Confiança e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Batistão, em Aracaju, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

Confiança x Vitória terá transmissão do canal online Live FC e do SBT Nordeste. O Confiança aparece na penúltima colocação do Grupo B, com sete pontos, enquanto o Vitória é o quinto colocado do Grupo A, com quatro pontos, e ainda busca o primeiro resultado positivo na competição.

O Vitória vem de um empate sem gols com o Bahia, no último domingo, em jogo válido pelo Campeonato Baiano. Após o duelo com o Confiança, a equipe rubro-negra enfrenta o Fluminense de Feira, pelo estadual, e o ABC, pela Copa do Nordeste.

Já o Confiança perdeu na rodada passada do Campeonato Sergipano por 1 a 0 para o Dorense e também vem de resultado negativo na Copa do Nordeste. O Fortaleza o derrotou por 4 a 0, na quinta-feira, dia 7 de março. Após enfrentar o Vitória, o Confiança enfrenta o Frei Paulistano e o Lagarto, ambos pelo estadual.