Confiante, Leandro Pereira prevê briga com Barrios no Palmeiras

O atacante Leandro Pereira recuperou a confiança depois dos dois gols que anotou no empate do Palmeiras com o Sport, por 2 a 2, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Por isso, ele afirma que o novo contratado do ataque, o paraguaio Lucas bairros, terá trabalho com conquistar uma vaga entre os titulares.

"Ele é um grande jogador. Vi algumas partidas da Copa América. Sei que ele vem para ajudar e para somar, mas ele terá trabalho para conseguir um lugar no time", afirmou o atacante em entrevista coletiva no CT da Barra Funda, na tarde desta terça-feira.

A confiança de Leandro Pereira é um reflexo da melhoria de rendimento do ataque do Palmeiras. Nas últimas cinco rodadas, nas quais a equipe conseguiu um salto significativo na tabela do Campeonato Brasileiro, os atacantes marcaram 10 dos 13 gols.

A artilharia, no entanto, está dividida entre o próprio Leandro Pereira, Cristaldo e Rafael Marques. "Espero que a artilharia continue embolada, cada um fazendo a sua parte. Eu sabia que uma hora a bola ia começar a entrar. Mas é uma disputa saudável", afirmou o atacante.

A competição entre os atacantes é tão descontraída que os jogadores fizeram uma aposta entre eles: quem terminar na frente da artilharia, vai ganhar um jantar dos outros. "Espero que eu consiga ser o primeiro para ganhar o jantar", disse Pereira.