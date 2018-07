Confiante, Alecsandro espera surpreender no Mundial

"Vou chegar no melhor momento da minha carreira. Posso dizer isso com certeza. Passei este pensamento de confiança para as pessoas próximas", afirmou Alecsandro, autor de 23 gols neste ano.

O atacante atribui tal confiança ao apoio da comissão técnica e dos companheiros de equipe. "A confiança é o mais importante. A convicção do treinador, companheiros e diretores que me apoiam desde o início é muito positiva. É a lei da atração. Estou me dedicando ao máximo nos treinos, por isso sei que vou chegar bem no Mundial".