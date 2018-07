Confiante, América-MG encara o Flamengo e pode estrear o volante Leandro Donizete

Começar o Campeonato Brasileiro com uma vitória em casa trouxe confiança ao América-MG. Com uma semana para trabalhar, o clube está pronto para enfrentar o Flamengo neste sábado, às 19 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo pode marcar a estreia do volante Leandro Donizete, apresentado recentemente e que já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para entrar em campo nesta segunda rodada.

A principal preocupação do técnico Enderson Moreira está na velocidade. Os três gols da vitória em cima do Sport vieram pelo lado esquerdo, ainda no primeiro tempo, com grandes atuações de Carlinhos e Serginho. Como o jogo contra o Flamengo é fora de casa, o time mineiro também vai ter que se fechar muito bem para não dar espaço.

O treinador chegou a trabalhar cobranças de falta e jogadas ensaiadas de bola parada. "São lances que, de repente, podem decidir o jogo", argumentou Enderson Moreira. O objetivo do clube é pontuar neste início para depois não ser obrigado a correr para fugir da ameaça de rebaixamento.

Nos treinamentos com bola, Enderson Moreira manteve o mesmo time da última partida, mas o volante Leandro Donizete ainda pode aparecer como surpresa. Ele trabalhou no lugar de Juninho durante uma parte da movimentação e depois entrou na vaga de Christian. Na frente, Ruy também pode ser uma opção no lugar de Serginho no segundo tempo, já que o meia marcou dois gols contar o Sport e não deve perder sua vaga no time.