Confiante, Andrés Sanchez lamenta erros de campanha corintiana

SÃO PAULO - O Corinthians chega à última rodada do Campeonato Brasileiro dependendo apenas de um empate diante do Palmeiras, neste domingo, no Pacaembu, para se sagrar campeão brasileiro. Mesmo assim, a sensação no clube é de que a equipe poderia ter evitado o sofrimento e, se tivesse oscilado menos, garantido o título antecipadamente.

"Estamos tranquilos. Sabemos que pontos corridos é desta forma. Todos os jogos são difíceis, demos bobeiras em alguns e deu nisso. Mas o time está confiante, sabemos que podemos vencer e também sabemos que entre Flamengo e Vasco pode dar qualquer coisa", declarou o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, nesta terça-feira, em entrevista ao SporTV.

Com 70 pontos, o time paulista tem dois de vantagem em relação ao vice-líder Vasco e uma vitória a mais na competição. Assim, mesmo que perca para o Palmeiras, pode se sagrar campeão se os cariocas não vencerem o clássico diante do Flamengo, no mesmo dia, no Engenhão.

O título quase foi garantido na última rodada, com a vitória diante do Figueirense, por 1 a 0, no último domingo. Ao término da partida em Florianópolis, o Corinthians era campeão, já que o Vasco estava empatando com o Fluminense, mas Bernardo marcou o gol da vitória vascaína, por 2 a 1 - em jogo que terminou minutos mais tarde - e manteve o time carioca na briga pelo título.

Para Andrés, aquele momento foi de tristeza, mas já foi superado. "Foi triste, mas sabemos que fizemos nossa parte e dependemos só de nós, o que é muito importante. Estamos confiantes, focados e estruturados, mas é um clássico e tudo pode acontecer", comentou o presidente corintiano.