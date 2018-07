Confiante após empate com o líder, Atlético-PR recebe o Botafogo em Curitiba

O Atlético Paranaense aposta na confiança renovada de seu elenco para o duelo desta quinta-feira contra o Botafogo, às 21 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora some apenas 16 pontos e esteja lutando contra o rebaixamento, o time conseguiu na última rodada um bom empate diante do líder Corinthians, fora de casa. Resultado que renovou a confiança do elenco para as próximas partidas.

"Todos esperavam uma vitória deles, mas fomos humildemente e conseguimos arrancar um ponto. Isso vai dar tranquilidade para que a gente possa fazer nosso melhor, conquiste as vitórias e volte a subir na tabela porque o lugar do Atlético é lá em cima", destacou o volante Otávio, que renovou nesta semana por mais um ano com o clube, assim como o lateral-esquerdo Sidcley. Os novos contratos vencem em 2020.

Contratado para o lugar de Eduardo Batista, o técnico Fabiano Soares também foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e poderá ficar no banco nesta quinta-feira. Outro "reforço" será do zagueiro Thiago Heleno, que retorna após cumprir suspensão. Paulo André e Wanderson disputam a outra vaga na zaga, mas o primeiro é o favorito.

Uma surpresa pode aparecer no setor ofensivo depois do treinamento desta quarta-feira na Arena da Baixada. Nikão e Eduardo da Silva são opções - Gustavo Cascardo e Douglas Coutinho deixariam o time.