Confiante após gol marcado, David sonha em repetir dose contra o São Paulo

O gol que garantiu a vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians na última quarta-feira aumentou a confiança do atacante David para o duelo contra o São Paulo, neste domingo, às 19 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Ainda não sei se eu estou mantido (contra o São Paulo), mas estou à disposição. Lógico que quero dar continuidade e ter sequência. Vamos ver o que o Sidnei (Lobo) está preparando, mas, independente de titular ou não, eu estou preparado e mais confiante do que nunca", disse o camisa 11.

O jogador ainda não se emociona quando lembra do gol marcado. "Desde quando cheguei aqui eu sonhei com esse momento, de comemorar o gol dentro do Mineirão. Fui feliz no último jogo, quero dar sequência e fazer muito mais gols aqui pelo Cruzeiro".

David fez questão de ressaltar o apoio dado pela torcida. "O torcedor sempre tem me apoiado, as coisas estão melhorando e tenho certeza de que vão melhorar ainda mais", completou.

O treinamento deste sábado foi orientado pelo auxiliar técnico Sidnei Lobo, que comandará a equipe contra o São Paulo, o que também havia acontecido no triunfo sobre o Corinthians, já que o técnico Mano Menezes se ausentou do trabalho momentaneamente por causa de um tratamento médico.