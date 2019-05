Confiante após gol na estreia do São Paulo, Everton prevê jogo duro em Goiânia

O gol que abriu a vitória do São Paulo sobre o Botafogo, por 2 a 0, no último sábado, no Morumbi, fez com que o atacante Everton se sinta mais confiante neste início do Campeonato Brasileiro, no qual a equipe voltará a atuar pela segunda rodada nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

"Arrancamos bem no Campeonato Brasileiro, e felizmente consegui ajudar os meus companheiros. O gol me deu mais confiança e mostrou que o pior já passou, porque superei um momento difícil com a lesão no Paulista", disse o camisa 22, referindo-se ao período de quase dois meses de recuperação de um estiramento muscular.

Assim como o clube do Morumbi, o Goiás também estreou com vitória no Brasileiro: bateu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã. "Será um jogo duro, bem disputado. Contamos com o apoio do nosso torcedor para tentar confirmar este nosso começo positivo no Brasileiro. O time está mais forte, chegaram reforços e já conhecemos melhor o trabalho do Cuca", concluiu Everton.

A delegação são-paulina chegou a Goiânia na noite desta terça-feira. O meia Hernanes foi um dos jogadores mais festejados pelos torcedores no desembarque. O jogador, no entanto, não tem presença confirmada entre os titulares para o duelo na capital goiana. Por questões físicas, ele deve começar no banco de reservas.

O São Paulo venceu as duas últimas partidas que disputou no Serra Dourada: 1 a 0 justamente sobre o Goiás, em 2015, com gol do atacante Rogério que classificou o clube para a Copa Libertadores, e 1 a 0 diante do Atlético-GO, em 2017, com gol de peito do próprio Hernanes, ambas pelo Brasileirão.