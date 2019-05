Confiante, Avaí visita Bahia atrás da primeira vitória no Brasileirão

O retorno do Avaí para a Série A do Campeonato Brasileiro ainda não foi da forma que o torcedor esperava. Em dois jogos o time perdeu para o Atlético-MG na estreia, por 2 a 1, e empatou com o Grêmio em 1 a 1, em casa, estando ainda sem nenhuma vitória. Ainda assim, o técnico Geninho segue confiante para o jogo contra o Bahia neste domingo, às 19 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela terceira rodada.

"Nós fomos bem diante do Grêmio e agora precisamos mostrar força fora de casa. Vai ser um jogo difícil, mas estamos trabalhando para vencer", assegurou o técnico Geninho.

A principal baixa é o atacante Daniel Amorim, que ainda se recupera de um estiramento na coxa e não deve ter condições de jogo. Ele foi substituído por Brizuela nos últimos jogos e provavelmente a opção de Geninho deve ser a mesma.

Douglas, contratado para ser a experiência em campo, ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda e nem treinou em campo durante a semana, vetado pelos médicos.

Sem muito tempo para trabalhar, Geninho deve manter o mesmo time que empatou com o Grêmio. O treinador deve continuar com o esquema de três zagueiros, com Kunde ao lado de Marquinhos Silva e Betão, o grande destaque do jogo em Florianópolis.

Mesmo com o Bahia invicto dentro de casa sob o comando de Roger Machado, o Avaí está confiante de que pode reverter as atuações recentes e conquistar a sua primeira vitória.