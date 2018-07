Confiante, Cuca exalta evolução do Cruzeiro Satisfeito com a conquista da vaga na próxima Libertadores, o técnico Cuca exaltou nesta quarta-feira a evolução do Cruzeiro desde a sua chegada ao clube, em agosto deste ano. O treinador lembrou que, quando assumiu o cargo, o time ainda sonhava com o G-4. E, agora, sonha com o título do Brasileirão.