Confiante, Dracena diz que Santos buscará 3.º título Os bons resultados nas últimas rodadas aumentaram a confiança do elenco do Santos, quarto colocado na tabela do Brasileirão. Nesta sexta-feira, o zagueiro Edu Dracena exaltou a reação do time e disse apostar na conquista da tríplice coroa: os títulos do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.