Confiante em vaga na Liga dos Campeões, Guardiola confirma volta de Agüero

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, que pela primeira vez desde 2008 vai terminar uma temporada sem conquistar ao menos um título com o time que comanda, disse estar otimista em relação à classificação do clube para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Na quarta posição no Campeonato Inglês com 69 pontos, o City joga em casa neste sábado, às 16h (horário de Brasília) contra o Leicester, atual campeão, pela 37ª e penúltima rodada do torneio. O time de Guardiola tem um jogo a menos que o Liverpool, que soma 70 pontos e que, por enquanto, está levando a terceira vaga direta para a competição continental. Quem terminar o Inglês em quarto lugar também se classifica para a Liga dos Campeões, mas precisará disputar um playoffs por uma vaga na fase de grupos do torneio.

"Eu esperava uma luta pelo título até o final do campeonato, mas estou muito otimista que vamos nos classificar para a Liga dos Campeões", disse o treinador, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira. "Internamente, vamos discutir com os jogadores a próxima temporada e acreditamos que eles vão nos ajudar a ser mais fortes", comentou Guardiola, já projetando a jornada 2017/2018 do futebol europeu.

Pep ainda confirmou o retorno de Sergio Agüero e John Stones. Os jogadores eram dúvida para o jogo de sábado por estarem se recuperando de lesões; o atacante argentino tinha um problema na virilha, enquanto o zagueiro inglês no músculo adutor. "Sérgio e John treinaram nos últimos dias e estão OK", garantiu o técnico.

Sem poder contar com Agüero, Guardiola escalou Gabriel Jesus como titular no último sábado, contra o Crystal Palace, goleado por 5 a 0, em Manchester, pela antepenúltima rodada do Inglês. Naquela ocasião, o atacante brasileiro não marcou, mas teve boa atuação e deu uma assistência.

Depois do jogo contra o Leicester, o City recebe o West Bromwich na próxima terça-feira, em partida atrasada da 24ª rodada do Campeonato Inglês. Em seguida, pela última jornada do torneio nacional, no dia 21 de maio, um domingo, o time joga contra o Watford fora de casa.