Confiante, Fla pega Flu para dar troco em rival após eliminação doída no 1º turno

O Flamengo já se garantiu nas semifinais do Campeonato Carioca por causa dos pontos acumulados nos dois primeiros turnos da competição, mas entra em campo no clássico com o Fluminense, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela rodada final da fase classificatória da Taça Rio, confiante e motivado para dar o troco no tradicional rival após ter sido eliminado de forma doída pelo adversário na semifinal do primeiro turno.

No clássico realizado em 14 de fevereiro, no Maracanã, o Fluminense despachou o time rubro-negro com um gol marcado pelo atacante Luciano nos acréscimos do segundo tempo, aos 47 minutos, sendo que a equipe comandada por Abel Braga jogava por um empate para ir à decisão da Taça Guanabara, pela melhor campanha que fazia até aquele duelo.

Entretanto, o Flamengo agora se vê em um momento técnico e físico melhor para superar a equipe tricolor. "Naquele Fla-Flu estávamos começando o nosso projeto de vitórias que a gente sempre quis. Ainda não estávamos bem entrosados e acabamos sendo pegos de surpresa em um jogo como aquele. O Flamengo de agora é bem diferente, com a entrega e a dedicação de cada um", ressaltou o atacante Bruno Henrique.

E o jogador exaltou o peso de não sair derrotado de campo novamente pelo Fluminense, tendo em vista o próprio efeito psicológico negativo que poderá ser proporcionado por mais um revés, até pela busca por uma vaga nas semifinais da Taça Rio. "É claro que clássico tem um gosto a mais, tem a rivalidade, e envolve muita coisa. E a gente sabe muito bem que perder um clássico pode criar dúvidas e ficar uma 'coisa' ruim", lembrou.

Pelo lado do Fluminense, o técnico Fernando Diniz disse que poderá poupar titulares pelo fato de o seu time estará mais desgastado depois de ter atuado na última quinta-feira, no Chile, em partida da Copa Sul-Americana. Por causa do duelo e do cansaço acumulado em campo e nas viagens de ida e volta ao país vizinho, o treinador avisou que definiria apenas no último treino para o clássico a formação que mandará a campo no Maracanã.

"Existe a possibilidade de poupar jogadores, mas vamos estudar. Só no sábado vamos definir a equipe que vai jogar contra o Flamengo", disse o comandante, depois de ver o seu time derrotar o Antofagasta por 2 a 1 e avançar à segunda fase da competição continental.

Mas, independentemente da escalação que escolher, Diniz poderá contar com o volante Bruno Silva após o clube conseguir efeito suspensivo da punição imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ) ao jogador, que havia sido suspenso por seis jogos por ter cuspido na direção de torcedores do Vasco, em duelo da Taça Guanabara, em fevereiro.

O Fla-Flu deste domingo também vai marcar um duelo entre dois times que estão invictos nesta Taça Rio. E ambos com 11 pontos, três vitórias e dois empates cada um. Com essa pontuação, a equipe tricolor fechou a penúltima rodada desta fase de classificação na liderança do Grupo B, enquanto os rubro-negros figuram no segundo lugar do Grupo C, atrás apenas do surpreendente Bangu, que somou 12 pontos em cinco partidas.

VAR

Outra atração do clássico deste domingo é o uso do VAR. O árbitro Rodrigo Nunes de Sá será o responsável por comandar a tecnologia, enquanto João Batista de Arruda será o juiz principal dentro de campo, auxiliado pelos assistentes Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Diogo Carvalho Silva.