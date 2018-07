Confiante, Gerrard quer provar força da Inglaterra

"A atmosfera tem sido soberba no elenco de jogadores e a confiança e a fé estão lá", garantiu o volante, neste sábado, em entrevista coletiva, na qual admitiu que um bom desempenho nesta Eurocopa servirá para calar os críticos da seleção inglesa.

"É importante nós deixarmos tudo (as críticas) de lado e continuarmos mostrando a todos que nós somos bons o suficiente para competir com as principais seleções neste nível", completou o atleta.

Gerrard acredita que o futebol que vem sendo apresentado pela Inglaterra até aqui credencia a seleção do país a sonhar com o título e, por isso, ele acredita em um triunfo diante dos italianos neste domingo. "O nível de desempenho da seleção e do time até agora no torneio me dão a confiança e a fé", justificou.

Na primeira fase desta Eurocopa, a Inglaterra bateu Suécia e Ucrânia e empatou com a França, garantindo assim a primeira posição do Grupo D. Já a Itália, adversária deste domingo, acumulou uma vitória e dois empates e ficou na vice-liderança do Grupo C, atrás da líder Espanha.