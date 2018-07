Confiante, Guilherme Mattis quer Flu se impondo na Vila

Confiante após a estreia, o defensor agora destaca a importância de o Fluminense não ficar acuado diante do Santos, nesta quarta-feira, pelo simples fato de estar jogando na Vila Belmiro, nesta 30ª rodada do Brasileirão.

"Realizei o sonho de jogar no Maracanã por uma grande equipe. O nervosismo bate, mas só até a bola rolar. Tive ansiedade em alguns lances, eu me conheço, mas a estreia veio e com vitória, o que dá mais confiança. Já assisti à partida do Santos contra o Palmeiras, e, em três brechas, mataram o jogo (na vitória por 3 a 1, no último domingo, no Pacaembu). Eles não vão se desesperar. A inteligência é se impor. Por ser concorrente direto, temos de estar preparados para todos os lances", ressaltou.

Mattis também destacou que tem "facilidade para bater na bola" e até já se candidatou a cobrar faltas durante as partidas do Fluminense. "É claro que treino muito. No meu clube anterior (Bragantino), o técnico usava uns lançamentos que eu dava em diagonal e foi o que aconteceu contra o Criciúma. Espero conseguir outros lançamentos que resultem em gols e também posso bater faltas se houver necessidade", afirmou.