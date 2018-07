Confiante, Jean crê em título no São Paulo em 2011

Volante de origem, Jean já se acostumou a atuar fora da sua posição no São Paulo. Constantemente improvisado na lateral direita por diferentes técnicos, ele garante que a situação não o incomoda. Além disso, ressalta que 2010 foi um ano de transformação nesse sentido. Agora, quer ser campeão em 2011.

"Esse ano foi de muita transformação, de mudança de posicionamento, mas acabei satisfeito com meu desempenho. Espero que 2011 possa ser ainda melhor, com o São Paulo voltando a encontrar o caminho dos títulos", afirmou, incomodado com o jejum de títulos no clube do Morumbi.

Para se firmar na lateral direita, Jean contou com o apoio de Paulo César Carpegiani. Por isso, ele agradeceu a confiança do treinador. "Essa sequência de jogos e a confiança de todos me ajudaram muito. Estou muito a vontade na posição e acho que posso evoluir bastante ainda", disse.