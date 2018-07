Confiante, Joel diz que torce por recuperação de Adriano Em prol do espetáculo, o técnico Joel Santana admitiu nesta terça-feira que torce pela recuperação do atacante Adriano, do Flamengo, para a decisão da Taça Rio, domingo, no Maracanã. Com dores lombares, o craque ainda não tem presença confirmada na final do segundo turno do Campeonato Carioca.