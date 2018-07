Confiante, Lucas Lima quer ajudar Santos a melhorar fora de casa

Com participação direta nas jogadas dos gols do Santos no triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória no último sábado, no Pacaembu, o meia Lucas Lima exibiu confiança para o duelo com o Sport, nesta quarta-feira, na Arena Pernambuco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ele espera ampliar o seu bom momento no confronto com o seu antigo clube. "Acho que está o máximo possível. Confio muito no meu trabalho, nos companheiros, no treinador. Eles tem me passado muita confiança. Sei das minhas características, onde posso ajudar. Estou procurando estar sempre evoluindo", disse.

Lucas Lima participou de todos os jogos do Santos no Campeonato Brasileiro e agora tentará ajudar o time a melhorar o seu rendimento como visitante. Afinal, a equipe só somou oito pontos em nove partidas fora de casa, o que a deixa mais longe da luta pelas primeiras colocações.

O meia santista garante saber o que precisa fazer para ajudar o time a triunfar longe de casa. "A gente tem que valorizar a posse, ficar mais com bola. Com certeza, vamos sofrer pressão, tem que suportar. Empenho, não falou. Mas detalhes fizeram diferença. Não podemos tomar gol bobo, é difícil reverter. Tá na hora de embalar no campeonato", afirmou.

O Santos tentará melhorar seu rendimento como visitante exatamente diante de um time especial para Lucas Lima. Afinal, o meia defendeu o Sport no ano passado e espera receber o carinho da torcida no reencontro na Arena Pernambuco. "Sinto carinho. Se estou aqui, é porque passei lá ano passado. Espero ser bem-recebido. Tenho carinho grande pelo Sport", comentou.