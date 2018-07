Confiante, Miranda chega ao Atlético de Madrid e promete ficar por muito tempo

MADRI - Contratado no início do ano pelo Atlético de Madrid, o zagueiro Miranda foi apresentado apenas nesta terça-feira no clube. O jogador cumpriu seu contrato com o São Paulo nos seis últimos meses, quando passou por uma das piores fases da carreira, sofrendo com algumas lesões e chegando a ser criticado pela torcida. Mesmo assim, ele não escondeu a confiança e disse esperar "ficar muito tempo" na equipe espanhola.

"Estou feliz por ter chegado a Madri e ao Atlético. Penso em dar o melhor de mim e demonstrar que quero ficar aqui por muito tempo", declarou o zagueiro, que foi apontado como um dos melhores do Brasil nos últimos anos. "Confio em minhas possibilidades e desejo corresponder a todas as expectativas. Quero mostrar o que valho jogando."

Esta é a segunda chance de Miranda no futebol europeu. Entre 2005 e 2006, ele atuou pelo Sochaux, da França, mas sem grande destaque. Com a autoridade de quem já defendeu a seleção brasileira, pela qual disputou cinco partidas e conquistou o título da Copa das Confederações de 2009, o zagueiro não teve falsa modéstia ao fazer uma análise das próprias qualidades.

"Sou um defensor que está preparado para marcar qualquer atacante e de qualquer forma. Creio que sou rápido, tenho técnica e experiência suficiente para suportar qualquer tipo de jogo", afirmou o jogador de 26 anos.

No que depender de Luís Pereira, ex-zagueiro do Palmeiras, que trabalha como dirigente do clube espanhol, presente na apresentação desta terça-feira, Miranda terá sucesso garantido em Madri. "Eu o conheço bem, acompanhei suas partidas. Acho que será um grande jogador, apenas tem que ter a tranquilidade necessária para mostrar isso. Miranda é um jogador que sabe sair com a bola, acho que marcará história no clube", avaliou o ex-jogador.