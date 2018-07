Confiante na contratação de Vargas, Santos 'esquece' Rildo

SANTOS - O Santos está tão confiante na contratação do atacante chileno Eduardo Vargas - a diretoria espera acertar os últimos detalhes nesta terça-feira - que decidiu suspender as negociações com a Ponte Preta para levar Rildo, que era uma espécie de plano B. "Com o Rildo, a gente parou (de negociar). Houve algum desencontro no percurso. Então, as negociações estão suspensas. Se mudarem algumas coisas, a gente volta a conversar", admitiu o presidente em exercício Odílio Rodrigues.

Com o meia Lucas Lima, a situação está "bem encaminhada", nas palavras do presidente. A contratação depende apenas de uma reunião entre o Santos, o Internacional e o fundo de investimentos e parceiro santista Doyen Sports.

Embora as perspectivas sejam boas nessas negociações, a permanência de Cícero, artilheiro da equipe na última temporada, com 24 gols, preocupa os dirigentes. O jogador recebeu uma ótima proposta do chinês Shandong Luneng - o mesmo clube que contratou o técnico Cuca - e ficou tentado. Sua apresentação não está confirmada para amanhã, juntamente com o restante do grupo.