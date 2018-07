Confiante no Grêmio, Vanderlei Luxemburgo exalta força da LDU

LUQUE - Presente ao sorteio da Copa Libertadores de 2013, ocorrido nesta sexta-feira, em Luque, no Paraguai, o técnico Vanderlei Luxemburgo exaltou a força da LDU, time equatoriano que será o rival do Grêmio na fase preliminar da competição continental. Ao mesmo tempo, porém, o treinador exibiu confiança na possibilidade de o time gaúcho passar pelo adversário e entrar na fase de grupos do torneio.

"É um jogo difícil, com um adversário de tradição que já conquistou a Libertadores. Jogar na altitude é sempre complicado. Não tem moleza, vamos nos preparar para vencer esta primeira fase para depois pensar na fase de grupos", projetou o comandante, comentando as condições adversas que o time terá de superar no duelo de ida deste mata-mata, em Quito, no Equador.

Também presente ao sorteio dos grupos da Libertadores, o presidente do Grêmio, Fábio Koff, foi outro que lamentou o azar que o clube teve ao ser obrigado a medir forças com a LDU, mas lembrou que os grandes desafios existem para serem superados.

"A sorte, no que tange a primeira fase quando vamos jogar na altitude, não nos favoreceu. Mas conhecemos o adversário e sabemos como jogam. Mas, numa competição como esta, nós não podemos escolher adversários", disse o dirigente.

Rui Costa, diretor executivo do Grêmio, foi outro que esteve em Luque e lamentou o fato de o time ter de jogar na altitude de Quito na partida de ida deste mata-mata, mas exibiu confiança na classificação da equipe brasileira. "A LDU é uma equipe forte, competitiva, com jogadores com grande capacidade física e joga com o contexto ambiental favorável, que é a altitude. Vamos preparar a equipe para superar e vamos superar", previu o dirigente.

Se passar pela LDU, o Grêmio integrará o Grupo 8 da Libertadores, que contará também com Fluminense, Huachipato, do Chile, e Caracas, da Venezuela.