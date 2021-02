Confiante, Piqué garante que Barcelona está na briga pelo título do Espanhol

O zagueiro Gerard Piqué mandou um recado aos rivais do Campeonato Espanhol: o Barcelona está na briga. A equipe catalã conquistou uma impressionante vitória neste sábado, fora de casa, diante do Sevilla. Com os três pontos conquistados, o time passa o Real Madrid, assume a vice-liderança e fica a dois do líder Atlético de Madrid.

A campanha do Barcelona registra uma reviravolta impressionante. O time de Ronald Koeman ficou marcado por crises dentro e fora de campo, pelo impasse de Lionel Messi, e por estar 12 pontos longe da ponta do torneio nacional. Em dezembro, estacionou na sétima posição após derrota para o Cádiz. Desde então, são 15 jogos de invencibilidade, fazendo com que Piqué diga que o elenco está exalando confiança com a primeira vitória sobre um dos quatro primeiros colocados.

"O campeonato está aberto, é claro que está", disse Piqué após o triunfo por 2 a 0 sobre o Sevilla, que teve gols de Dembélé e Messi. O Barcelona tenta o seu quarto título nas últimas cinco temporadas. O Real Madrid é o atual vencedor da competição nacional. Nos últimos dez anos, os catalães foram campeões em seis temporadas, os merengues duas vezes, e o Atlético de Madrid apenas uma vez, em 2013/2014.

"Outros times já se recuperaram de situações mais difíceis no passado, analisou Piqué. "Apesar destes dois jogos recentemente (Cádiz e a goleada do Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões), temos feito um bom 2021. Nós podemos estar confiantes."

Confiança essa que é possível ver na própria fala de Piqué ao analisar o jogo com o Sevilla. "Sevilla não teve sequer um chute ao gol contra nós ou sequer criaram uma chance clara. Esta não é a situação ideal, é claro, mas eu tenho fé no time", contou.

O Barcelona volta a entrar em campo contra o próprio Sevilla na próxima quarta-feira, desta vez pela semifinal da Copa do Rei. No jogo de ida, o time de Julen Lopetegui levou a melhor por 2 a 0. No Campeonato Espanhol, o Real Madrid Joá na segunda-feira contra a Real Sociedad e pode retomar a 2ª colocação. O Atlético de Madrid tem compromisso com o Villarreal neste domingo.