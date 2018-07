Confiante, Rafa Benítez comemora volta de Milito na Inter de Milão

Na véspera da estreia da Internazionale de Milão no Mundial de Clubes, que acontecerá nesta quarta-feira, diante do Seongnam, da Coreia do Sul, o técnico Rafa Benítez comemorou a forma física do atacante Diego Milito. O jogador se recuperou bem de uma contusão e deve participar da partida.

"Estou calmo e confiante. Principalmente depois de ver o Milito treinando", declarou o treinador. "Temos um grande time e sabemos que temos condições de vencer esta semifinal. O time está jogando seu melhor e o ambiente é positivo", completou.

Apesar de comemorar a forma física do jogador argentino, Benítez preferiu não confirmar a escalação titular da equipe. No que depender de Milito, no entanto, ele vai para o jogo diante dos sul-coreanos.

"Não sabemos se teremos a chance de jogar neste torneio novamente. Então precisamos dar o nosso melhor e estou muito ansioso para isso. Todos querem jogar um bom futebol e todos estão prontos. Temos uma grande competição pela frente e um bom espírito de grupo", analisou o jogador argentino.

Além de Milito, o lateral brasileiro Maicon e o zagueiro Chivu também se recuperaram de contusões e estão disponíveis para o duelo desta quarta. Já o goleiro Julio Cesar ainda luta para ter condições de jogo no caso de uma possível final. Caso vença o Seongnam, a Inter enfrentará na decisão o vencedor do confronto entre Internacional e Mazembe.