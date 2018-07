Confiante, São Paulo aposta em virada na Sul-Americana

A Copa Sul-Americana costuma ser deixada em segundo plano por muitas equipes brasileiras, mas o São Paulo vê nela a possibilidade de fechar a temporada com um título. Nesta quarta, diante do Nacional de Medellín no Morumbi, o time terá de reverter a derrota de 1 a 0 sofrida na Colômbia para alcançar a final do torneio – River Plate e Boca Juniors lutam pela outra vaga.

Para mostrar que a competição se tornou prioridade, até o presidente Carlos Miguel Aidar esteve no treino desta terça-feira – e posou para foto com o time vencedor do rachão. Muricy Ramalho conseguiu dar descanso a quase todos os titulares no clássico contra o Santos, e aposta que o time terá pernas para conseguir a classificação.

Os jogadores reconhecem que a conquista da vaga para a próxima edição da Libertadores (garantida domingo) é pouco para um grupo cheio de estrelas como Kaká, Pato, Ganso, Luis Fabiano e Rogério Ceni. "Pelo elenco que temos, nós mesmos cobramos a conquista da Sul-Americana. Só estar na Libertadores, para nós, não basta. Vamos jogar com inteligência, sabedoria e muita raça", disse Rafael Toloi.

Ele diz que o grupo até tinha uma esperança de que o Cruzeiro não ficasse com o título nacional, mas com o fim da briga pela taça o foco agora é todo na Copa Sul-Americana. "Queríamos ganhar o Campeonato Brasileiro, mas o outro objetivo foi alcançado, que era a vaga na Libertadores. Acho que merecemos coroar o ano com o título. Vamos brigar muito para chegar à final."

Toloi diz que o elenco com nomes consagrados do futebol é um estímulo à parte para o grupo tricolor. "A gente fica mais confiante com os jogadores que temos no elenco. São atletas de muita qualidade, de muitos títulos e que servem de exemplo para nós. O Kaká já foi o melhor do mundo e sempre é um dos primeiros a estar trabalhando", diz, evitando cravar o time que vai entrar em campo. "Nossa equipe tem vários jogadores de qualidade, tenho certeza de que o Muricy vai escolher bem os titulares."

REFORÇOS

Para o duelo decisivo o técnico poderá contar com Alexandre Pato e Alan Kardec, recuperados de lesão. Eles treinaram na véspera da partida e estão à disposição do comandante. O mais provável é que apenas Kardec seja titular, com Pato ficando no banco de reservas. O volante Souza não treinou por causa de uma indisposição estomacal, mas não deve ficar fora da decisão.

A principal dúvida do treinador é em relação à lateral-esquerda. O titular, Álvaro Pereira, não começou jogando na partida na Colômbia porque no dia anterior havia atuado pelo Uruguai, e também não foi titular diante do Santos no domingo. Quem disputa a vaga é Michel Bastos, que vem tendo boas atuações. Mas ele costuma render melhor jogando do meio para a frente e nem tanto na lateral.

Apesar do mistério, Muricy terá à disposição a base que formou no segundo semestre e contará com a liderança do goleiro Rogério Ceni, que vai para mais uma partida decisiva na carreira e espera que uma vitória por dois gols de diferença faça com que sua aposentadoria em jogos internacionais não ocorra nesta quarta – isso no caso ele realmente pendurar as chuteiras no fim do ano. Para Toloi, se o time não tomar gol será meio caminho andado. "Jogar contra equipes sul-americanas é sempre muito difícil. Tem a questão do gol fora, mas vamos entrar focados e buscar a vaga."

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x ATLÉTICO NACIONAL

SÃO PAULO

Rogério Ceni; Hudson, Rafael Toloi, Edson Silva e Álvaro Pereira (Michel Bastos); Denilson, Souza, Ganso e Kaká; Luis Fabiano e Alan Kardec.

Técnico: Muricy Ramalho.

ATLÉTICO NACIONAL

Armani; Bocanegra, Nájera, Alexis Henríquez e Díaz; Bernal, Alex Mejía e Cardona; Berrío, Ruíz e Copete.

Técnico: Juan Carlos Osorio.

Juiz: Roddy Zambrano (Equador).

Local: Morumbi, em São Paulo.

Horário: 22h.