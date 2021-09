'Confiante', seleção ainda não sabe se poderá contar com quem atua na Inglaterra

Apesar de se dizer "confiante" na liberação de atletas que atuam no Campeonato Inglês para a próxima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo - diante de Venezuela, Colômbia e Uruguai -, a comissão técnica da seleção brasileira ainda não tem a confirmação oficial de que terá à disposição os oito jogadores que atuam na liga inglesa. No mês passado, todos os atletas que jogam em times da Inglaterra foram barrados pelos seus clubes e não se apresentaram.

O imbróglio surgiu depois que os ingleses se negaram a liberar os jogadores alegando prejuízo. Isso porque, no Reino Unido, pessoas que viajaram para a América do Sul precisam cumprir quarentena de 10 dias antes de retornar às atividades.

O momento agora é outro e há um acordo para a liberação - a CBF abriu mão de exigir a aplicação de uma norma que impediria a escalação dos jogadores por um prazo de cinco dias além da Data Fifa, com a promessa de que eles seriam liberados agora -, mas a definição oficial só será feita na próxima semana.

"Nós optamos por fazer a liberação para que os atletas jogassem a data passada, com o empenho dos clubes da Premier League (Campeonato Inglês) e da Fifa (de liberação) nessa data agora de outubro. Já tiveram várias reuniões, reuniões positivas com a Fifa, Premier e governo britânico, e a gente confia que na próxima semana vai haver uma solução positiva para esses casos, por isso fizemos a convocação", disse o coordenador da seleção, Juninho Paulista. "O que nos foi passado é que não está confirmado, mas que brevemente vai haver essa confirmação".

Na lista anunciada nesta sexta-feira estão oito jogadores que atuam no futebol inglês. Foram chamados os goleiros Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City), o lateral-direito Emerson (Tottenham), o zagueiro Thiago Silva (Chelsea), os meias Fabinho (Liverpool) e Fred (Manchester United) e os atacantes Gabriel Jesus (Manchester City) e Raphinha (Leeds United).