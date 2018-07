Confiante, Van Gaal diz que Manchester pode ser campeão inglês

O empate por 2 a 2 com o West Bromwich, na última segunda-feira, deixou o Manchester United com 12 pontos, a dez do líder Chelsea, mas não abalou a fé do técnico Louis van Gaal na possibilidade de o time faturar o título do Campeonato Inglês. Para o treinador do sexto colocado no torneio nacional, é possível alcançar a ponta da competição.

"Isso é possível, mas é difícil de dizer, porque eu posso parecer arrogante. Mas eu fiz isso um monte de vezes", disse o técnico do Manchester United, que no próximo domingo terá pela frente exatamente o líder Chelsea, no Old Trafford. "Agora temos que jogar com o Chelsea, mas você não pode compará-lo ao West Bromwich Albion, com todo o respeito", completou.

Apesar de todo o discurso otimista, Van Gaal admitiu que nesse momento o Manchester United está em um nível abaixo do Chelsea e do Manchester City, o segundo colocado do Campeonato Inglês. "Eu acho que Chelsea e o Man City estão em outro nível. Temos que ver se podemos vencê-los", disse.

Questionado se a escalação de um time ofensivo vem provocando mais falhas da defesa do Manchester United, Van Gaal refutou a avaliação, mas reconheceu que o time poderia estar melhor classificado no Campeonato Inglês se cometesse menos erros. "Foram dois erros, também aconteceram no passado, e acho que nós poderíamos ter oito pontos a mais. Então, nós estaríamos lá em cima. Mas é só uma questão de tempo. Acredito nisso", afirmou.