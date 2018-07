Confiante, vascaíno Nilton aposta em final 'eletrizante' A final da Taça Guanabara terá sabor de redenção para o volante Nilton, que defenderá o Vasco contra o Fluminense a partir das 16 horas deste domingo, no Engenhão. Expulsão na decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca de 2010, após uma falta dura sobre o atacante Caio, do Botafogo, o jogador afirmou neste sábado que espera por um duelo complicado e mostrou confiança de que desta vez não irá decepcionar a torcida vascaína.