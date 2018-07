Confiante, Xavi vê Barcelona 'intacto' após derrota para a Real Sociedad

BARCELONA - Um dia depois de Iniesta sair em defesa de Gerardo Martino, dizendo que os jogadores do Barcelona estão "até a morte com o técnico", o meia Xavi falou sobre a situação atual da equipe catalã nesta quarta-feira. Em entrevista coletiva, o jogador ressaltou que o time está "intacto" mesmo após a surpreendente derrota por 3 a 1 diante da Real Sociedad, sofrida no último sábado, pelo Campeonato Espanhol, e esbanjou confiança para a continuidade da competição.

"Dependemos de nós mesmos e isso nos faz sermos positivos. Estamos preparados para domingo, será uma boa oportunidade de recuperar os três pontos que perdemos", disse o meio-campista, se referindo ao jogo contra o Almería, no Camp Nou, pela 26ª rodada do torneio nacional, na qual o time, atual vice-líder do Espanhol, tentará alcançar os 63 pontos. No mesmo dia, o Atlético de Madrid, também hoje com 60 pontos, travará clássico com o líder Real Madrid, que já está com 63.

"Nós três (Barcelona, Atlético e Real) somos candidatos e o Barça é o atual campeão. Estamos em uma posição ótima para conseguirmos a Liga (Espanhola), os três títulos (do Espanhol, da Copa do Rei e da Liga dos Campeões). Está tudo intacto, vamos ser otimistas", completou Xavi, que também fez questão de defender o trabalho de Martino no comando da equipe. "Tem uma filosofia muito clara de jogo. É um líder natural, um homem de grupo, com muita vontade de ganhar", disse o atleta, para depois enfatizar que os jogadores precisam assumir suas responsabilidades pela derrota do último sábado.

"Buscam culpados e fazem do treinador o culpado. Isso não é justo. Culpados somos todos. Somos um time. Ele (Martino) acreditou em uma equipe competitiva e erramos, todos os jogadores. Somos críticos e não estivemos bem", reconheceu.