Confiantes, norte-americanos chegam à África do Sul

A seleção norte-americana chegou nesta segunda-feira à África do Sul, com a expectativa de fazer uma boa campanha na Copa do Mundo. Assim que chegou no Aeroporto O.R. Tambo, o treinador Bob Bradley falou da estreia no Mundial, que será no dia 12 de junho. "Nós temos que ter muita atenção no primeiro jogo contra a Inglaterra. É uma grande oportunidade para nós", disse o técnico.

Bob Bradley acredita que a participação dos Estados Unidos na Copa das Confederações no ano passado poderá ser uma vantagem para a sua equipe. Na ocasião, os EUA foram vice-campeões da competição, perdendo na final para o Brasil por 3 a 2.

"Obviamente para nós é diferente do que para outros times. Nós já estivemos aqui antes e jogamos nestas condições. Os jogadores já sabem o que esperar" disse Bob Bradley, se referindo às condições climática da África do Sul e a altitude da região.

Além da Inglaterra, os Estados Unidos enfrentará Eslovênia e Argélia na primeira fase da Copa do Mundo.